Тренер сборной Испании де ла Фуэнте: нужно относиться к Ямалю со спокойствием

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о ряде игроков своей команды перед сентябрьскими матчами отборочного этапа чемпионата мира — 2026.

«Родри и Карвахаль пусть спокойно занимаются, главное — сохранять внутреннее равновесие и быть осторожными. Я хочу, чтобы они были доступны для игры на чемпионате мира. Ламин Ямаль — это футболист, который напишет историю. Нужно относиться к нему со спокойствием и терпением… Формирование личности превыше формирования футболиста.

Что касается Жоана Гарсии, то я не смотрю, из какого клуба футболист. В сборную будет вызван тот, кто, как мы полагаем, должен в ней быть. У нас шесть испанских вратарей, которые входят в десятку лучших в мире. Мы уверены, что с теми, кого привезём [на чемпионат мира], мы преуспеем. Гонсало Гарсия — очень хорошая новость для испанского футбола, но молодым игрокам нужно трудиться очень много, ведь у нас сильная команда, выиграть конкуренцию непросто. Он должен вдохновлять своей игрой, чтобы быть в нашем списке», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.