Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Калуга — Амкал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Испании де ла Фуэнте: нужно относиться к Ямалю со спокойствием

Тренер сборной Испании де ла Фуэнте: нужно относиться к Ямалю со спокойствием
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о ряде игроков своей команды перед сентябрьскими матчами отборочного этапа чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 1-й тур
04 сентября 2025, четверг. 21:45 МСК
Болгария
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Родри и Карвахаль пусть спокойно занимаются, главное — сохранять внутреннее равновесие и быть осторожными. Я хочу, чтобы они были доступны для игры на чемпионате мира. Ламин Ямаль — это футболист, который напишет историю. Нужно относиться к нему со спокойствием и терпением… Формирование личности превыше формирования футболиста.

Что касается Жоана Гарсии, то я не смотрю, из какого клуба футболист. В сборную будет вызван тот, кто, как мы полагаем, должен в ней быть. У нас шесть испанских вратарей, которые входят в десятку лучших в мире. Мы уверены, что с теми, кого привезём [на чемпионат мира], мы преуспеем. Гонсало Гарсия — очень хорошая новость для испанского футбола, но молодым игрокам нужно трудиться очень много, ведь у нас сильная команда, выиграть конкуренцию непросто. Он должен вдохновлять своей игрой, чтобы быть в нашем списке», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.

Материалы по теме
Ямаль в шутку подрался с Левандовским на тренировке. Видео
Истории
Ямаль в шутку подрался с Левандовским на тренировке. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android