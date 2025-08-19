Куэста переходит в «Спартак» за € 6,5+2 млн, зарплата игрока составит € 1,9 млн — Кючюк

Центральный защитник «Галатасарая» Карлос Куэста переходит в московский «Спартак». Красно-белые заплатят за 26-летнего футболиста € 6,5 млн в качестве фиксированной суммы, ещё € 2 млн турецкий клуб может получить в виде бонусов. Об этом сообщает журналист Али Кючюк в эфире программы «343».

По информации источника, Куэста отправится в Россию вечером 19 августа вечером.

Как сообщает журналист Маурисио Андреас Луна на своей странице в социальной сети X, заработная плата колумбийского защитника в «Спартаке» составит € 1,9 млн в год.

Куэста выступает в составе турецкого гранда с февраля 2025 года. За этот период он принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

