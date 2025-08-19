Гол Феликса с паса Роналду вывел «Аль-Наср» в финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Наср» одержал победу в матче за Суперкубок Саудовской Аравии по футболу с «Аль-Иттихадом». Встреча в Гонконге завершилась со счётом 2:1.
Суперкубок Саудовской Аравии 2025 . 1/2 финала
19 августа 2025, вторник. 15:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
2 : 1
Аль-Иттихад
Джидда
1:0 Мане – 10' 1:1 Бергвейн – 16' 2:1 Феликс – 61'
Удаления: Мане – 25' / нет
В составе «Аль-Насра» отличились Садио Мане (10-я минута) и Жоау Феликс (61), которому ассистировал Криштиану Роналду. У «Аль-Иттихада» гол забил Стивен Бергвейн (16). С 25-й минуты команда Роналду играла в меньшинстве после того, как красную карточку получил Мане.
На 66-й минуте ещё один мяч Феликса был отменён после просмотра VAR.
В составе «Аль-Иттихада» с первых минут на поле вышли экс-партнёр Роналду по мадридскому «Реалу» Карим Бензема и бывший защитник «Локомотива» Марио Митай.
В финале Суперкубка Саудовской Аравии «Аль-Наср» сыграет с победителем пары «Аль-Кадисия» — «Аль-Ахли».
