Гол Феликса с паса Роналду вывел «Аль-Наср» в финал Суперкубка Саудовской Аравии

«Аль-Наср» одержал победу в матче за Суперкубок Саудовской Аравии по футболу с «Аль-Иттихадом». Встреча в Гонконге завершилась со счётом 2:1.

В составе «Аль-Насра» отличились Садио Мане (10-я минута) и Жоау Феликс (61), которому ассистировал Криштиану Роналду. У «Аль-Иттихада» гол забил Стивен Бергвейн (16). С 25-й минуты команда Роналду играла в меньшинстве после того, как красную карточку получил Мане.

На 66-й минуте ещё один мяч Феликса был отменён после просмотра VAR.

В составе «Аль-Иттихада» с первых минут на поле вышли экс-партнёр Роналду по мадридскому «Реалу» Карим Бензема и бывший защитник «Локомотива» Марио Митай.

В финале Суперкубка Саудовской Аравии «Аль-Наср» сыграет с победителем пары «Аль-Кадисия» — «Аль-Ахли».