«Локомотив» обратился к Самошникову, перешедшему в «Спартак»

«Локомотив» в телеграм-канале обратился к защитнику Илье Самошникову. Сегодня, 19 августа, было объявлено о переходе 27-летнего футболиста в «Спартак».

«Спасибо за всё, Самоха», — написано в сообщении железнодорожников.

Самошников выступал в составе «Локомотива» с лета 2023 года. За этот период защитник принял участие в 70 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами.

Самошников подписал контракт со «Спартаком», рассчитанный на три года с возможностью пролонгации ещё на один сезон. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

Материалы по теме Официально «Спартак» объявил о трансфере Самошникова из «Локомотива»

Самые титулованные футбольные клубы России: