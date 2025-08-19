«Таких футболистов мало». Экс-тренер Самошникова оценил переход игрока в «Спартак»

Тренер Юрий Уткульбаев, который ранее в «Рубине» работал с защитником Ильёй Самошниковым, прокомментировал переход игрока из «Локомотива» в «Спартак».

«Илью берут в «Спартак» на место крайнего защитника, потому что фланговые атакующие игроки там в основном иностранцы. А Илья универсальный футболист — на оба фланга обороны.

Если говорить про его перспективы в «Спартаке», то если его покупают, значит, знают, где и как его использовать. У Ильи есть очень сильное качества — скорость. Таких российских футболистов мало, он принесёт пользу «Спартаку», — сказал Уткульбаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.