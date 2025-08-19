Моуринью прокомментировал слухи о возможном переходе Неймара в «Фенербахче»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью отреагировал на информацию о потенциальном переходе 33-летнего нападающего «Сантоса» Неймара в турецкий клуб.

«Ничего не было. Не думаю, что ему есть до этого дело. Он может сам выбирать своё будущее и место, где будет счастлив. Неймар уже выиграл самый престижный турнир в Европе, он выиграл в финансовом плане в Саудовской Аравии… Даже не стоит думать об этих нулях. Теперь он вернулся в Бразилию, это его страсть.

Его, безусловно, больше интересует сезон, который завершится чемпионатом мира. Это невероятно важно для него, ведь Неймар так часто сталкивался с разочарованием, выступая за сборную Бразилии. Думаю, это будет в центре его внимания», — сказал Моуринью в интервью Sporty Net.

Материалы по теме Моуринью назвал Месси футболистом, который больше всех помог ему в развитии как тренеру

Моуринью прогулялся на тренировке «Фенербахче» с щенком: