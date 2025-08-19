Скидки
Калуга — Амкал. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Пиняев: желаю Самошникову удачи в «Спартаке», кроме матчей с «Локомотивом»

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев пожелал удачи экс-защитнику железнодорожников Илье Самошникову, перешедшему в «Спартак». Футболист высказался о переходе Самошникова в стан красно-белых на встрече Fonbase.

«С Ильей Самошниковым хорошие отношения. Желаю меньше травм и удачи, кроме матчей с «Локомотивом», — передаёт слова Пиняева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Самошников выступал в составе «Локомотива» с лета 2023 года. За этот период защитник принял участие в 70 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами.

Самошников подписал контракт со «Спартаком», рассчитанный на три года с возможностью пролонгации ещё на один сезон. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

«Локомотив» обратился к Самошникову, перешедшему в «Спартак»

Самые титулованные футбольные клубы России:

