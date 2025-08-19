«Калуга» — «Амкал»: медийная команда вышла вперёд на 41-й минуте матча Кубка России
В эти минуты проходит матч второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу между «Калугой» и медийным клубом «Амкал». Встречу в Калуге обслуживает арбитр Сергей Федотов из Павлово. «Амкал» вышел вперёд — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.
Fonbet Кубок России . 1/128 финала
19 августа 2025, вторник. 17:00 МСК
Калуга
Калуга
2-й тайм
0 : 1
Амкал
0:1 Папикян – 41'
На 41-й минуте отличился Давид Папикян, мяч которому грудью скинул Василий Маврин.
На прошлой стадии «Амкал» прошёл «Квант», обыграв соперника со счётом 3:1. Медиаклуб устроил перформанс, выпустив на поле ряд известных личностей (блогеров, комиков и музыкальных исполнителей). Однако это не помешало «Амкалу» пройти в следующую стадию.
