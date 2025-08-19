Скидки
17:00 Мск
Футбол Новости

В ЦСКА сообщили, что «Истанбул Башакшехир» перевёл деньги клубу за трансфер Файзуллаева

Аудио-версия:
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо проинформировал, что «Истанбул Башакшехир» перевёл на счёт красно-синих деньги за переход атакующего полузащитника Аббосбека Файзуллаева.

«Деньги за трансфер Аббоса Файзуллаева поступили на счёт нашего клуба, как было зафиксировано в договоре. В свою очередь с нашей стороны незамедлительно был отправлен трансферный сертификат, и теперь сделку можно считать полноценно закрытой. Сделка во многом получилась уникальной с точки зрения всесторонних гарантий и движения навстречу друг другу. Она однозначно должна быть оценена как win-win для всех сторон. Аббосу успехов», — приводит слова Брейдо ТАСС.

Ранее появилась информация, что турецкий клуб испытывает трудности с переводом денег ЦСКА за трансфер Файзуллаева. Представитель клуба сообщал, что проблема заключается именно в переводе средств, а не в их недостатке.

Полузащитник выступал за армейцев с августа 2023 года. За этот период он принял участие в 72 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 22 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

