Президент «Оренбурга» Волженкин: трансферная кампания клуба ещё не закончена

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин дал комментарий на тему работы клуба на трансферном рынке.

«Изучая рынок футболистов, мы узнали, что Ду Кейрос готов к возвращению в Россию и есть возможность осуществить его переход в «Оренбург» уже в летнее трансферное окно, которой мы и воспользовались. Очень важно, что сам игрок весьма серьёзно настроен на работу и хочет помочь «Оренбургу» добиться положительных результатов в текущем чемпионате и, надеюсь, начнёт приносить пользу команде уже в ближайших матчах.

Что касается дальнейшего комплектования — трансферная кампания «Оренбурга» ещё не закончена, до конца регистрационного периода мы надеемся подписать соглашения ещё с несколькими игроками», — приводит слова Волженкина РИА Новости.

