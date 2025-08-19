«Реал» М — «Осасуна»: онлайн-трансляция матча 1-го тура Ла Лиги-2025/2026 начнётся в 22:00

Сегодня, 19 августа, состоится матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Осасуна». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Адриан Кордеро Вега. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В 13-м туре Примеры «сливочные» разгромили соперника со счётом 4:0. В 24-м туре чемпионата Испании клубы сыграли вничью со счётом 1:1.

По итогам минувшего сезона Ла Лиги «Реал» набрал 84 очка в 38 турах и занял второе место. «Осасуна» заработала 52 очка и расположилась на девятой строчке.

