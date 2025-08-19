«Реал» М — «Осасуна»: онлайн-трансляция матча 1-го тура Ла Лиги-2025/2026 начнётся в 22:00

Скидки
Калуга — Амкал. Прямая трансляция
17:00 Мск
Главная Футбол Новости

Реал Мадрид — Осасуна: онлайн-трансляция матча 1-го тура Ла Лиги 2025/2026 начнется в 22:00

Комментарии

Сегодня, 19 августа, состоится матч 1-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Осасуна». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Адриан Кордеро Вега. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 1-й тур
19 августа 2025, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Осасуна
Памплона
В минувшем сезоне команды встречались дважды. В 13-м туре Примеры «сливочные» разгромили соперника со счётом 4:0. В 24-м туре чемпионата Испании клубы сыграли вничью со счётом 1:1.

По итогам минувшего сезона Ла Лиги «Реал» набрал 84 очка в 38 турах и занял второе место. «Осасуна» заработала 52 очка и расположилась на девятой строчке.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
