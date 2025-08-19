Скидки
Калуга — Амкал. Прямая трансляция
17:00 Мск
«Наполи» хочет подписать экс-игрока «Лестер Сити» Варди — Daily Mail

Комментарии

Бывший нападающий «Лестер Сити» и сборной Англии Джейми Варди может продолжить карьеру в «Наполи». Об этом сообщает Daily Mail.

Итальянский клуб видит в данном футболисте замену травмированному Ромелу Лукаку. Бельгиец из-за повреждения пропустит около нескольких месяцев. Альтернативным вариантом для неаполитанцев также является Николас Джексон из «Челси».

На данный момент Варди пребывает без клуба и тренируется индивидуально, в ближайшее время он не планирует завершать игровую карьеру. В прошедшем сезоне Джейми забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи в 36 матчах за клуб во всех турнирах.

