Самошников обратился к болельщикам «Спартака» после перехода из «Локомотива»

Новоиспечённый защитник «Спартака» Илья Самошников обратился к болельщикам красно-белых после перехода из «Локомотива».

«Дорогие болельщики, рад стать красно-белым. Вперёд, «Спартак». Один за всех», — сказал Самошников в видео в телеграм-канале красно-белых.

Стороны подписали контракт сроком на три года с возможностью пролонгации ещё на один сезон. Самошников будет выступать за «Спартак» под 14-м номером.

Защитник играл за «Локомотив» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 70 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

