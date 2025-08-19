Скидки
Калуга — Амкал. Прямая трансляция
Новичок ЦСКА Ди Лусиано высказался о переходе в стан красно-синих

Новоиспечённый защитник ЦСКА Рамиро Ди Лусиано поделился эмоциями от перехода в московский клуб. Красно-синие объявили о переходе футболиста сегодня, 19 августа. Контракт с 21-летним игроком подписан на три года с возможностью продления ещё на два сезона.

«Я был очень рад, когда узнал об интересе ЦСКА. Это клуб, который часто играл в Лиге чемпионов. Это очень мотивирует — прийти в такую команду и продолжать расти как личность и как игрок. Мне очень нравится, как играет команда. Смотрел много матчей, это очень атакующая команда. Им нравится идти вперед, а это одна из моих сильных сторон — атака. Так что я очень рад. И хочу начать как можно скорее», — сказал Ди Лусиано в интервью пресс-службе ЦСКА на YouTube-канале красно-синих.

Лусиано выступал в составе основной команды «Банфилда» с лета 2024 года. Трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до конца 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

ЦСКА объявил о трансфере Рамиро Ди Лусиано

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

