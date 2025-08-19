Скидки
Калуга — Амкал. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Кчау». «Спартак» представил Самошникова видеороликом из мультфильма «Тачки»

«Кчау». «Спартак» представил Самошникова видеороликом из мультфильма «Тачки»
Московский «Спартак» представил новичка Илью Самошникова видеороликом из известного мультфильма «Тачки».

Красно-белые сделали упор на скоростных качествах 27-летнего футболиста, опубликовав видеоролик с его лучшими моментами за предыдущий клуб — «Локомотив».

«Кчау! Илья Самошников — игрок «Спартака», — говорится в подписи к видео.

Стороны подписали контракт сроком на три года с возможностью пролонгации ещё на один сезон. Самошников будет выступать за «Спартак» под 14-м номером.

Защитник играл за «Локомотив» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 70 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

