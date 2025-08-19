«Кчау». «Спартак» представил Самошникова видеороликом из мультфильма «Тачки»

Московский «Спартак» представил новичка Илью Самошникова видеороликом из известного мультфильма «Тачки».

Красно-белые сделали упор на скоростных качествах 27-летнего футболиста, опубликовав видеоролик с его лучшими моментами за предыдущий клуб — «Локомотив».

«Кчау! Илья Самошников — игрок «Спартака», — говорится в подписи к видео.

Стороны подписали контракт сроком на три года с возможностью пролонгации ещё на один сезон. Самошников будет выступать за «Спартак» под 14-м номером.

Защитник играл за «Локомотив» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 70 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.