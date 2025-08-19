«Хороший вариант». Сёмин — о возможном назначении Кержакова тренером «Ростова»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на слухи о возможном назначении Александра Кержакова в «Ростов». Ранее о потенциальном приходе Кержакова в клуб сообщал Bobsoccer.

«Российским тренерам надо давать шанс. Кержаков — опытный человек, он везде очень достойно работал. Например, в «Пари НН». Но прежние руководители клуба очень слабо разбираются в работе с тренерами. Там Кержаков сработал очень хорошо.

В «Ростове» руководители знают и разбираются в футболе. Они всегда тренерам помогали, в любой ситуации. Если клуб возьмёт Кержакова, это для обеих сторон будет хороший вариант. Ростов — город футбольный, хорошая молодёжь, хорошая академия. Кержакову при таких обстоятельствах можно и нужно добиваться результата там. И руководство клуба этому только благоволит», — приводит слова Сёмина Legalbet.

Последним местом работы 42-летнего Кержакова был «Кайрат». Также специалист тренировал сборную России U17, «Томь», «Пари НН», «Кармиотиссу» и «Спартак» из Суботицы.

В семи матчах сезона-2025/2026 «Ростов» потерпел шесть поражений и один раз победил. Жёлто-синие идут на 14-й строчке в Мир Российской Премьер-Лиге (РПЛ) с тремя очками. Следующую игру в чемпионате страны ростовчане проведут 23 августа с московским «Локомотивом».