Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Калуга — Амкал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарначо отклонил предложение «Баварии», вингер хочет перейти только в «Челси» — Романо

Гарначо отклонил предложение «Баварии», вингер хочет перейти только в «Челси» — Романо
Аудио-версия:
Комментарии

«Челси» продвигается в переговорах с «Манчестер Юнайтед» относительно перехода крайнего нападающего манкунианцев Алехандро Гарначо. Подчёркивается, что этому способствуют хорошие взаимоотношения между руководством лондонского клуба и исполнительным директором «красных дьяволов» Омаром Беррардой. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, за последние 48 часов аргентинский вингер отклонил предложение «Баварии». Гарначо хочет перейти только в «Челси».

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Материалы по теме
«МЮ» требует £ 50 млн за трансфер Гарначо, «Челси» не готов платить больше £ 30 млн — FL

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android