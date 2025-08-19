Гарначо отклонил предложение «Баварии», вингер хочет перейти только в «Челси» — Романо

«Челси» продвигается в переговорах с «Манчестер Юнайтед» относительно перехода крайнего нападающего манкунианцев Алехандро Гарначо. Подчёркивается, что этому способствуют хорошие взаимоотношения между руководством лондонского клуба и исполнительным директором «красных дьяволов» Омаром Беррардой. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, за последние 48 часов аргентинский вингер отклонил предложение «Баварии». Гарначо хочет перейти только в «Челси».

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

