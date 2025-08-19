Глава «Динамо» Гафин: нас пока никто не спрашивает по поводу формата лимита на легионеров

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном новом лимите на легионеров в Мир РПЛ. Накануне появились разговоры о том, что в чемпионате России могут ввести лимит формата «5+10» — будет разрешено пять иностранцев на поле и 10 — в заявке команды. Эту идею поддержал министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

— Вы коротко, в блиц-режиме, отвечали на предложения Минспорта по лимиту. Есть ли у клуба свои предложения по формату, если учесть, что через год предстоит принимать жёсткие решения?

— Предложений у клуба нет и не может быть, потому что нас пока никто не спрашивает, — приводит слова Гафина «РБ Спорт».