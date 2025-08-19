Скидки
Калуга — Амкал. Прямая трансляция

17:00 Мск
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
«Нам нужны игроки для продолжения нашего наследия». Гвардиола — о Шерки

«Нам нужны игроки для продолжения нашего наследия». Гвардиола — о Шерки
Аудио-версия:
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высоко отозвался о полузащитнике команды Райане Шерки.

«Он невероятно талантливый футболист, который может играть обеими ногами — высший класс. Разумеется, мы помним его выступления за «Лион», теперь же нам нужно узнать друг друга получше.

Сейчас он уже понимает, чего мы хотим и что от него требуется. А ещё у него есть то мышление, которое я стараюсь передать команде. Он захотел стать значимым игроком для нас и для Премьер-лиги. Когда мы подписываем нового игрока, я всегда хочу видеть его стремление, страсть к игре. После шести, семи, восьми, девяти лет на одном месте с постоянными победами спад неизбежен. Поэтому нам нужны футболисты, которые хотят продолжить наше наследие», — приводит слова Гвардиолы Manchester City News.

