Роналду отдал пас на 1-й гол Феликса за «Аль-Наср», хотя выходил один на один с вратарём

Португалец Криштиану Роналду решил отдать передачу на соотечественника Жоау Феликса, который забил дебютный гол за «Аль-Наср» в матче полуфинала Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом» (2:1), несмотря на то что выходил один на один с вратарём.

Фото: Кадры трансляции

На 61-й минуте матча при выходе один на один с вратарём Роналду вместо удара по воротам отдал пас на Феликса, который открыл счёт своим голом за «Аль-Наср». В итоге гол Жоау вывел команду в финал Суперкубка Саудовской Аравии. Там «Аль-Наср» сыграет с победителем пары «Аль-Кадисия» — «Аль-Ахли», игра пройдёт в среду, 20 августа. Финал состоится в субботу, 23 августа.