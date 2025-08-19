Скидки
Калуга — Амкал. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Роналду отдал пас на 1-й гол Феликса за «Аль-Наср», хотя выходил один на один с вратарём

Комментарии

Португалец Криштиану Роналду решил отдать передачу на соотечественника Жоау Феликса, который забил дебютный гол за «Аль-Наср» в матче полуфинала Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом» (2:1), несмотря на то что выходил один на один с вратарём.

Суперкубок Саудовской Аравии 2025 . 1/2 финала
19 августа 2025, вторник. 15:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
2 : 1
Аль-Иттихад
Джидда
1:0 Мане – 10'     1:1 Бергвейн – 16'     2:1 Феликс – 61'    
Удаления: Мане – 25' / нет

Фото: Кадры трансляции

На 61-й минуте матча при выходе один на один с вратарём Роналду вместо удара по воротам отдал пас на Феликса, который открыл счёт своим голом за «Аль-Наср». В итоге гол Жоау вывел команду в финал Суперкубка Саудовской Аравии. Там «Аль-Наср» сыграет с победителем пары «Аль-Кадисия» — «Аль-Ахли», игра пройдёт в среду, 20 августа. Финал состоится в субботу, 23 августа.

