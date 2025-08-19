Роналду отдал пас на 1-й гол Феликса за «Аль-Наср», хотя выходил один на один с вратарём
Португалец Криштиану Роналду решил отдать передачу на соотечественника Жоау Феликса, который забил дебютный гол за «Аль-Наср» в матче полуфинала Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом» (2:1), несмотря на то что выходил один на один с вратарём.
Суперкубок Саудовской Аравии 2025 . 1/2 финала
19 августа 2025, вторник. 15:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
2 : 1
Аль-Иттихад
Джидда
1:0 Мане – 10' 1:1 Бергвейн – 16' 2:1 Феликс – 61'
Удаления: Мане – 25' / нет
Фото: Кадры трансляции
На 61-й минуте матча при выходе один на один с вратарём Роналду вместо удара по воротам отдал пас на Феликса, который открыл счёт своим голом за «Аль-Наср». В итоге гол Жоау вывел команду в финал Суперкубка Саудовской Аравии. Там «Аль-Наср» сыграет с победителем пары «Аль-Кадисия» — «Аль-Ахли», игра пройдёт в среду, 20 августа. Финал состоится в субботу, 23 августа.
