Калуга — Амкал. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Главная Футбол Новости

Калуга — Амкал, результат матча 19 августа 2025, счёт 0:1, 2-й раунд Пути регионов Кубка России 2025/2026

«Амкал» обыграл «Калугу» и вышел в 3-й раунд Пути регионов Кубка России, побив два рекорда
Аудио-версия:
Медийный клуб «Амкал» обыграл «Калугу» в матче второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу. Встреча в Калуге завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
19 августа 2025, вторник. 17:00 МСК
Калуга
Калуга
Окончен
0 : 1
Амкал
0:1 Папикян – 41'    

Единственный мяч на 41-й минуте забил Давид Папикян, которому ассистировал Василий Маврин.

В стартовом составе «Амкала» появился экс-игрок НБА и ряда российских баскетбольных клубов Павел Подкользин, который стал самым высоким футболистом в мировом футболе (226 см). Также у «Амкала» с первых минут сыграл Василий Гончаров (14 лет 7 месяцев и 19 дней), он стал самым молодым игроком в российском профессиональном футболе.

В матче третьего раунда Пути регионов «Амкал» под руководством тренера Виталия Панова сыграет с белгородским «Салютом».

На прошлой стадии Кубка России «Амкал» прошёл «Квант», обыграв соперника со счётом 3:1. Медиаклуб устроил перформанс, выпустив на поле ряд известных личностей (блогеров, комиков и музыкальных исполнителей).

Календарь Кубка России
Сетка Кубка России
226-сантиметровый экс-игрок НБА стал самым высоким футболистом, выступившим в Кубке России
