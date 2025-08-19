Андрей Червиченко: ЦСКА идёт очень хорошо — их футболисты очень мощные

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о ЦСКА на старте нынешнего сезона.

«ЦСКА идёт очень хорошо — их футболисты очень мощные: летят и забивают. Если так продолжится ещё один-два тура, ЦСКА станет одним из основных претендентов на чемпионство. Клуб делает всё правильно: по-максимум использует свои таланты и доверяет им, а где есть проблемная позиция, усиливают неплохими футболистами.

ЦСКА не держится за игроков, как «Спартак» за Угальде. Армейцы при хорошем предложении, как случилось с Рошей, продают своего футболиста. Видно, что идёт нормальная и профессиональная работа. Не думаю, что армейцы промахнуться и с новичками», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

