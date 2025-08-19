39-летний Акинфеев — лидер нынешнего сезона РПЛ по проценту отражённых ударов

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

39-летний вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев является лидером по проценту отражённых ударов в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. Голкипер красно-синих отразил 17 из 21 (81%) ударов в створ своих ворот. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

По данным источника, на втором месте по указанному показателю находится вратарь «Акрона» Виталий Гудиев (75%). Третью строчку делят голкипер «Крыльев Советов» Сергей Песьяков и вратарь «Оренбурга» Богдан Овсянников — по 74%. На пятом месте находится вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин.

Действующее трудовое соглашение Акинфеева с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Материалы по теме Фото Акинфеев шуткой ответил на спам-сообщение, призвав помочь ЦСКА деньгами

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: