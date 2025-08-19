Скидки
Калуга — Амкал. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Наш типичный вторник». В «Амкале» отреагировали на победу в Кубке России и два рекорда

Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба медийного клуба «Амкал» высказалась о победе над «Калугой» в матче второго раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором команда также побила два рекорда российского футбола.

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
19 августа 2025, вторник. 17:00 МСК
Калуга
Калуга
Окончен
0 : 1
Амкал
0:1 Папикян – 41'    

Встреча в Калуге завершилась со счётом 1:0 в пользу «Амкала». В стартовом составе «Амкала» появился экс-игрок НБА и ряда российских баскетбольных клубов Павел Подкользин, который стал самым высоким футболистом в мировом футболе (226 см). Также у «Амкала» с первых минут сыграл Василий Гончаров (14 лет 7 месяцев и 19 дней), он стал самым молодым игроком в российском профессиональном футболе.

«Калуга — всё! Переписали пару рекордов, вошли в историю мирового футбола и вышли в следующий раунд. Наш типичный вторник. С победой!» — говорится в сообщении в телеграм-канале «Амкала».

В матче третьего раунда Пути регионов «Амкал» под руководством тренера Виталия Панова сыграет с белгородским «Салютом».

