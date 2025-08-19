Гвардиола: возможно, я продлю контракт с «Манчестер Сити» ещё на два года

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола допустил, что может продлить контракт со своим нынешним клубом. Текущий договор специалиста с «горожанами» рассчитан до лета 2027 года.

«У меня ещё два года по контракту, возможно, продлю его ещё на два года. Вопрос заключается в том, когда я захочу остановиться: в этом году, через два или четыре года. Я возьму паузу, но сейчас я бы сказал, что со мной всё в порядке.

Команда повышает мне настроение начиная с клубного чемпионата мира в США. Там мы что-то создали, я увидел то, что мне понравилось, чего нам не хватало в прошлом сезоне.

Занятия на тренировках, язык тела, детали, прибытие вовремя, то, как мы разыгрываем вбрасывания — незначительные вещи, по которым становится понятно, что команда здесь! И это, я думаю, поможет нам быть более последовательными, чем в прошлом сезоне», — сказал Гвардиола в интервью для Men in Blazers.