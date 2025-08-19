Титов — о «Спартаке»: отставке Станковича не удивлюсь. Но повторю вопрос: кто вместо?

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов заявил, что поймёт отставку главного тренера красно-белых Деяна Станковича в ближайшее время, однако отметил, что важно, кто сменит серба на его посту.
После пяти туров Мир РПЛ «Спартак» набрал пять очков и идёт 13-м в турнирной таблице.
— Как отнесётесь к отставке Станковича, если «Спартак» не победит и в следующем туре?
— С пониманием. Это «Спартак», где одна ошибка — и до свидания. Так было с тренерским штабом Дмитрия Аленичева, в котором работал и я. Тогда один матч решил всё. Поэтому отставке Станковича я не удивлюсь. Но повторю свой вопрос: кто вместо?
— Рассуждая о кандидатах, эксперты и журналисты предлагали назначить Андрея Талалаева.
— У Талалаева достаточно опыта, но вытаскивать команды из ФНЛ в РПЛ — это одна история. А работать в большом клубе — совершенно другая. В «Спартаке» любая ничья рассматривается под микроскопом — здесь нужен результат.
При этом Талалаев же был в штабе Невио Скалы — он знает, что такое «Спартак». Давайте подождём, как будут развиваться события. Станковичу и его штабу могу пожелать скорее выправить ситуацию.
— Не пора ли «Спартаку» обратить внимание на российских тренеров?
— Учитывая, сколько легионеров сейчас в «Спартаке», взор руководства, скорее всего, будет направлен на Европу. Плюс есть языковой барьер.
Кто будет дальше, мы не знаем. Возможно, [сейчас] ведут переговоры. Но скажу так: пора попробовать россиянина. После Аленичева же в «Спартаке» не было наших специалистов на посту главного тренера», — приводит слова Титова «Спорт-экспресс».