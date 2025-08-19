Скидки
Главная Футбол Новости

Новичок ЦСКА Ди Лусиано рассказал о своих сильных футбольных качествах

Новоиспечённый крайний защитник ЦСКА Рамиро Ди Лусиано рассказал о своих сильных футбольных сторонах.

«Что касается моих качеств, я игрок, который много помогает в атаке. Но когда нужно защищаться, я защищаюсь. Знаю, когда нужно обороняться, а когда — переходить в атаку. Но в целом меня больше всего характеризуют именно игра в атаке и скорость», — сказал Ди Лусиано в интервью пресс-службе ЦСКА на YouTube-канале красно-синих.

Армейцы объявили о переходе аргентинского футболиста сегодня, 19 августа. Контракт с 21-летним защитником подписан на три года с возможностью продления ещё на два сезона. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 1,2 млн.

