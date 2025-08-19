Дзюба — лидер сезона РПЛ по удачным ТТД в чужой штрафной площади, Соболев — в топ-3

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба является лидером Мир РПЛ сезона-2025/2026 по количеству удачных действий в штрафной соперника, сообщает статистический портал «РУСТАТ».

36-летний Дзюба в пяти матчах РПЛ провёл на поле 493 минуты, за которые совершил 32 удачных технико-тактических действия (ТТД) в чужой штрафной площади.

В пяти матчах чемпионата России Дзюба забил два мяча и отдал две голевые передачи. «Акрон» занимает восьмое место в таблице, набрав шесть очков.

Следом за Дзюбой располагаются форвард «Ростова» Егор Голенков (26 удачных ТТД в штрафной за 420 минут), нападающий «Зенита» Александр Соболев (24 за 212 минут), форвард «Рубина» Мирлинд Даку (23 за 482 минуты) и нападающий «Ахмата» Мохамед Конате (21 за 349 минут).