Калуга — Амкал. Прямая трансляция
17:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Марсель» объявил, что выставил Рабьо и Роу на трансфер, ранее сообщалось об их конфликте

Комментарии

«Марсель» на официальном сайте объявил, что выставил на трансфер полузащитников Адриена Рабьо и Джонатана Роу. Ранее СМИ сообщали, что между игроками произошла стычка после поражения в матче с «Ренном» (0:1), в результате которой футболисты были близки к драке.

Франция — Лига 1 . 1-й тур
15 августа 2025, пятница. 21:45 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
1 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Блас – 90+1'    
Удаления: Аит Будлал – 31' / нет

«Марсель» сообщает, что Адриен Рабио и Джонатан Роу были включены клубом в список трансферов. Это решение было принято в связи с недопустимым поведением в раздевалке после матча с «Ренном» и по согласованию с техническим персоналом, а также в соответствии с внутренним кодексом поведения клуба. Решение было сообщено клубом обоим игрокам в понедельник», — написано в заявлении «Марселя».

Официально
«Марсель» объявил о трансфере Тимоти Веа из «Ювентуса»

Самые скандальные футболисты в истории:

RSS

