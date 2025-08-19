«Марсель» объявил, что выставил Рабьо и Роу на трансфер, ранее сообщалось об их конфликте
«Марсель» на официальном сайте объявил, что выставил на трансфер полузащитников Адриена Рабьо и Джонатана Роу. Ранее СМИ сообщали, что между игроками произошла стычка после поражения в матче с «Ренном» (0:1), в результате которой футболисты были близки к драке.
Франция — Лига 1 . 1-й тур
15 августа 2025, пятница. 21:45 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
1 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Блас – 90+1'
Удаления: Аит Будлал – 31' / нет
«Марсель» сообщает, что Адриен Рабио и Джонатан Роу были включены клубом в список трансферов. Это решение было принято в связи с недопустимым поведением в раздевалке после матча с «Ренном» и по согласованию с техническим персоналом, а также в соответствии с внутренним кодексом поведения клуба. Решение было сообщено клубом обоим игрокам в понедельник», — написано в заявлении «Марселя».
