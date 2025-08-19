«Не удивлён». Футболист тульского «Арсенала» — о быстрой отставке Сторожука из «Ахмата»

Доминиканский футболист тульского «Арсенала» Эдарлин Рейес заявил, что не удивлён отставке бывшего главного тренера команды Александра Сторожука из «Ахмата», так как специалист ставит рисковый футбол.

5 августа, «Ахмат» объявил о расторжении контракта с тренером после четырёх поражений во всех турнирах на старте сезона-2025/2026. Отмечалось, что вместе со специалистом из клуба уйдёт весь его штаб. Позднее грозненский клуб возглавил Станислав Черчесов.

— Удивлены, что прежний тренер «Арсенала» Александр Сторожук уже уволен в «Ахмате»?

— Не удивлён, потому что у него был такой стиль, при котором в пятидесяти процентах случаев получалось, в пятидесяти – нет. К сожалению, в «Ахмате» у него не получилось в четырёх матчах подряд. И такой результат в итоге.

— Что нового привнесли Дмитрий Гунько и его помощники?

— Мы стремимся контролировать мяч, играть с партнером, который ближе к тебе, использовать контратаки, — приводит слова Рейеса сайт тульского «Арсенала».

Сторожук возглавлял «Арсенал» с января 2023-го по июнь 2025 года.