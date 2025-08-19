Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Калуга — Амкал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не удивлён». Футболист тульского «Арсенала» — о быстрой отставке Сторожука из «Ахмата»

«Не удивлён». Футболист тульского «Арсенала» — о быстрой отставке Сторожука из «Ахмата»
Аудио-версия:
Комментарии

Доминиканский футболист тульского «Арсенала» Эдарлин Рейес заявил, что не удивлён отставке бывшего главного тренера команды Александра Сторожука из «Ахмата», так как специалист ставит рисковый футбол.

5 августа, «Ахмат» объявил о расторжении контракта с тренером после четырёх поражений во всех турнирах на старте сезона-2025/2026. Отмечалось, что вместе со специалистом из клуба уйдёт весь его штаб. Позднее грозненский клуб возглавил Станислав Черчесов.

— Удивлены, что прежний тренер «Арсенала» Александр Сторожук уже уволен в «Ахмате»?

— Не удивлён, потому что у него был такой стиль, при котором в пятидесяти процентах случаев получалось, в пятидесяти – нет. К сожалению, в «Ахмате» у него не получилось в четырёх матчах подряд. И такой результат в итоге.

— Что нового привнесли Дмитрий Гунько и его помощники?

— Мы стремимся контролировать мяч, играть с партнером, который ближе к тебе, использовать контратаки, — приводит слова Рейеса сайт тульского «Арсенала».

Сторожук возглавлял «Арсенал» с января 2023-го по июнь 2025 года.

Материалы по теме
Видео
Александр Сторожук попрощался с игроками «Ахмата»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android