Рио Фердинанд: дайте Дьёкерешу время, чтобы набрать форму!

Рио Фердинанд: дайте Дьёкерешу время, чтобы набрать форму!
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд призвал более снисходительно отнестись к дебюту нападающего Виктора Дьёкереша за «Арсенал».

«Я видел некоторые комментарии, где люди говорят, что Дьёкереш не вписывается в команду. Сезон только начался, дайте ему хотя бы пять-шесть игр, чтобы он набрал темп.

Дайте ему время прийти в себя в плане физической формы, ему нужно набрать форму! Вероятно, он не занимался с командой с момента своего прибытия в «Арсенал», ведь он требовал, чтобы его отпустили [из «Спортинга»] — чем-то похоже на ситуацию Исака, он не станет тренироваться с командой, будет заниматься сам по себе [в «Ньюкасле»].

У «Арсенала» теперь есть глубина состава — Хаверц вернулся [после травмы], у команды есть возможности», — сказал Фердинанд в видео на своём YouTube-канале.

Комментарии
