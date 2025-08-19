Тренер «Пари НН» Шпилевский: Нижний Новгород заслуживает большего, чем было всё это время

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский заявил, что Нижний Новгород заслуживает лучшего выступления команды, чем было ранее при всех предыдущих тренерах.

После пяти туров Мир РПЛ «Пари НН» набрал три очка и занимает 15-е место в таблице. В следующем туре 23 августа команда сыграет в гостях с московским «Динамо».

— Болельщики видят позитивные изменения в игре. Расскажите, что вы пишете во время матча? Что в ваших записках?

— Мы всем тренерским штабом стараемся помогать ребятам. В первом же интервью я говорил, что Нижний Новгород заслуживает большего, чем было всё это время. Это ни в коем случае не критика в адрес предыдущих тренеров — каждый внёс большой вклад в развитие команды. Я имел в виду, что такой красивый город, с таким прекрасным стадионом, людьми и поддержкой заслуживает большего, чем борьбу за выживание. Если заметны изменения в игре, то это приятно. Но на всё нужно время. Поэтому я призываю болельщиков запастись терпением, изменения ещё дадут свои плоды, а прямо сейчас мы двигаемся в правильном направлении.

Если говорить о записках, то это корректировки, которые можно внести по ходу игры. Глобально для этого есть перерыв: там мы рассказываем, что нужно изменить. Также бывает, что нужно производить замены. С помощью записок я могу передавать оперативную информацию ребятам, когда нужно поменять структуру или внести другие изменения. Это ещё один способ, чтобы помочь команде по ходу игры, — приводит слова Шпилевского сайт «Пари НН».