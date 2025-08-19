Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Пари НН» Шпилевский: Нижний Новгород заслуживает большего, чем было всё это время

Тренер «Пари НН» Шпилевский: Нижний Новгород заслуживает большего, чем было всё это время
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский заявил, что Нижний Новгород заслуживает лучшего выступления команды, чем было ранее при всех предыдущих тренерах.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2025, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Босельи – 15'     2:0 Олусегун – 41'    

После пяти туров Мир РПЛ «Пари НН» набрал три очка и занимает 15-е место в таблице. В следующем туре 23 августа команда сыграет в гостях с московским «Динамо».

— Болельщики видят позитивные изменения в игре. Расскажите, что вы пишете во время матча? Что в ваших записках?
— Мы всем тренерским штабом стараемся помогать ребятам. В первом же интервью я говорил, что Нижний Новгород заслуживает большего, чем было всё это время. Это ни в коем случае не критика в адрес предыдущих тренеров — каждый внёс большой вклад в развитие команды. Я имел в виду, что такой красивый город, с таким прекрасным стадионом, людьми и поддержкой заслуживает большего, чем борьбу за выживание. Если заметны изменения в игре, то это приятно. Но на всё нужно время. Поэтому я призываю болельщиков запастись терпением, изменения ещё дадут свои плоды, а прямо сейчас мы двигаемся в правильном направлении.

Если говорить о записках, то это корректировки, которые можно внести по ходу игры. Глобально для этого есть перерыв: там мы рассказываем, что нужно изменить. Также бывает, что нужно производить замены. С помощью записок я могу передавать оперативную информацию ребятам, когда нужно поменять структуру или внести другие изменения. Это ещё один способ, чтобы помочь команде по ходу игры, — приводит слова Шпилевского сайт «Пари НН».

