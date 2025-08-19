Скидки
Спартак Тамбов — Металлург Лп. Прямая трансляция
19:15 Мск
Футбол Новости

«Спартак» заплатит € 6,5 млн «Галатасараю» за трансфер Куэсты одним платежом — Кючюк

Аудио-версия:
Комментарии

«Спартак» заплатит «Галатасараю» € 6,5 млн за переход центрального защитника Карлоса Куэсты одним платежом. При этом ещё € 2 млн турецкий клуб может получить в виде бонуса, который характеризуется как легко достижимый. Об этом сообщает журналист Али Кючюк в эфире программы «343».

Ранее Кючюк сообщал, что футболист отправится в Россию вечером 19 августа. Также появлялась информация, что заработная плата 26-летнего игрока в «Спартаке» составит € 1,9 млн в год.

Куэста выступает в составе турецкого гранда с февраля 2025 года. За этот период он принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Как появился «Спартак»:

Комментарии
