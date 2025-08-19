«Абсолютно не знал, как играть». 226-сантиметровый экс-игрок НБА — о матче за «Амкал»

Экс-баскетболист клуба НБА «Даллас Маверикс» и ряда российских клубов Павел Подкользин поблагодарил «Амкал» за приглашение сыграть в Фонбет Кубке России по футболу.

40-летний Подкользин вышел в стартовом составе «Амкала» на матч второго раунда Кубка России с «Калугой» (1:0) и провёл на поле 18 минут. Он стал самым высоким игроком в истории мирового футбола. Также за медиаклуб сыграл самый молодой футболист в истории турнира, 14-летний Василий Гончаров.

«10 лет назад мы с моим клубом выиграли двойное золото. Знаю, что совсем недавно вы сделали то же самое. У вас есть тот вкус победы.

Желаю вам, чтобы вы сохранили ту семью, которую вы создали совсем недавно, и сделали невозможное возможным. Завоевать двойное золото — дорогого стоит.

У вас на данный момент есть практически всё: руководство команды, тренерский штаб делает максимально возможное, чтобы вы играли и чувствовали себя на топ-уровне.

За последние три дня, которые я провёл с вами, вы подарили мне максимальное удовольствие — открыли футбол с совсем другой стороны.

Каждому хочу сказать отдельное спасибо. Руководству клуба — спасибо за приглашение, тренерскому штабу — что в кратчайшие сроки вы подвели нас с молодым к такому. Он, по крайней мере, знает, как играть. Я абсолютно не знал, как играть в большой футбол. Надеюсь, что никак негативно не повлиял на исход встречи.

Не знаю, как продолжится моя футбольная карьера. Надеюсь, хорошо. Желаю каждому здоровья, понимания и ни в коем случае не расслабляться», — приводит слова Подкользина Sports.ru.

«Амкал» вышел в третий раунд Кубка России, где встретится с белгородским «Салютом».