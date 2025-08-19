Скидки
В Италии сообщили, когда может решиться ситуация с переходом Бельтрана в ЦСКА

Итальянский журналист Альфредо Педулла поделился информацией о потенциальном переходе атакующего полузащитника «Фиорентины» Лукаса Бельтрана в ЦСКА.

«На мой взгляд, ситуация с Бельтраном может тянуться до 28 или 29 августа. «Фламенго» отошёл в сторону, ЦСКА начал проявлять интерес, но он [Бельтран] ещё не принял окончательного решения. Я не нахожусь в голове у Бельтрана, поэтому мы должны дождаться его решения. «Фиорентина» хотела бы выручить € 15 млн и бонусы, но не желает форсировать уход футболиста», — сказал Педулла в видео на YouTube-канале Passione Fiorentina.

Полузащитник является футболистом «Фиорентины» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 98 матчах во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

ЦСКА предложил € 12 млн за полузащитника «Фиорентины» Бельтрана — источник

