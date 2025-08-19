Скидки
Скончался врач футбольного клуба «Алания»

Умер врач владикавказской «Алании» Алан Калоев, сообщила пресс-служба футбольного клуба. Специалиста не стало во вторник, 19 августа.

«Сегодня ушёл из жизни врач нашей команды Алан Калоев. Для нас Алан Ахтемирович был не просто врачом. Он был опорой, советчиком и старшим товарищем для каждого в коллективе на протяжении более чем 10 лет.

«Профессор», как называли его коллеги и футболисты, обладал даром не только лечить травмы, но и вселять уверенность и спокойствие.

Мы потеряли не просто высококлассного специалиста, мы потеряли часть нашей большой семьи. Вся его жизнь была примером служения своему делу и людям.

Скорбим вместе с семьёй Алана Ахтемировича. Мы всегда будем помнить его мудрость, его стойкость и его огромное сердце», — говорится в сообщении клуба.

Сейчас «Алания» выступает в группе «Золото» Второй лиги, вылетев из Первой лиги в прошлом сезоне.

