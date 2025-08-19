Чемпион мира Жером Боатенг расторг контракт с австрийским ЛАСКом

36-летний немецкий защитник Жером Боатенг расторг контракт с австрийским ЛАСКом, сообщается на сайте клуба.

Договор, который должен был действовать до лета 2026 года, был расторгнут по согласию сторон. Боатенг присоединился к ЛАСКу в июле 2024 года и за это время провёл за чёрно-белых в общей сложности 14 официальных матчей.

«Жером всегда вёл себя профессионально на протяжении всего своего пребывания в ЛАСКе и делал всё возможное, чтобы помочь команде своим опытом. Он сыграл особенно важную роль для наших молодых футболистов, оказывая им отличную поддержку и воодушевляя их. Мы хотели бы искренне поблагодарить его за это. Желаем Жерому всего наилучшего и больших успехов в его дальнейшей карьере», — сказал спортивный директор клуба Дино Бурич.

«Я хотел бы поблагодарить ЛАСК за доверие и время, проведённое вместе здесь, в Линце. Работа в новой обстановке стала для меня ценным опытом. Сейчас для меня настало время начать новую главу. Скоро я объявлю о новых задачах — как спортивных, так и личных — которые ждут меня в будущем. Желаю ЛАСКу всего наилучшего и больших успехов в будущем», — отметил Боатенг.

Жером Боатенг — чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии, защитник также становился двукратным победителем Лиги чемпионов с «Баварией».