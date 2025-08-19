Скидки
Спартак Тамбов — Металлург Лп. Прямая трансляция
Футбол Новости

Луиш Фигу: «Реал» постарается победить «Барсу» и снова выиграть Ла Лигу

Луиш Фигу: «Реал» постарается победить «Барсу» и снова выиграть Ла Лигу
Бывший футболист сборной Португалии и мадридского «Реала» Луиш Фигу поделился ожиданиями от выступления «сливочных» в сезоне-2025/2026.

«Думаю, что клуб, как и всегда в подобных случаях, после такого сезона, как прошлый, постарается укрепить себя, чтобы стать сильнее, и улучшит состав на тех позициях, на которых это нужно. Следует также посмотреть, как скажется уход Модрича, который был очень важен в последние годы.

Но, конечно, у клуба есть намерение победить «Барсу» и снова выиграть Ла Лигу, а также остальные турниры. Не думаю, что в прошлом сезоне игрокам не хватало спортивного голода. Когда вы выступаете в «Мадриде», вы должны осознавать, что претендуете на все титулы, у вас должна быть эта мотивация, страсть и трудолюбие, чтобы завоёвывать трофеи и быть лучше остальных», — приводит слова Фигу Sport.es.

