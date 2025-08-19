«Наполи» объявил о переходе испанского защитника из «Жироны»

Испанский левый защитник Мигель Гутьеррес перешёл из «Жироны» в «Наполи», сообщается на сайте итальянского клуба.

Срок соглашения с 24-летним футболистом не уточняется. По данным Transfermarkt, контракт будет действовать до 30 июня 2030 года.

Гутьеррес — воспитанник академии мадридского «Реала». В 2020 году он выиграл Юношескую лигу УЕФА, забив решающий гол в финальном матче с «Бенфикой». В апреле 2021 года он дебютировал за основную команду «Реала» в выездном матче с «Кадисом».

Летом 2022 года он перешёл в «Жирону» и провёл за клуб 113 матчей, забив шесть голов и отдав 18 результативных передач.

Со сборной Испании Гутьеррес завоевал золотую медаль на Олимпийских играх 2024 года в Париже.