Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Тамбов — Металлург Лп. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Суарес заявил о желании завершить карьеру одновременно с Лионелем Месси

Луис Суарес заявил о желании завершить карьеру одновременно с Лионелем Месси
Комментарии

38-летний форвард «Интер Майами» Луис Суарес сообщил о желании закончить карьеру футболиста одновременно с нападающим «фламинго» Лионелем Месси, которому на текущий момент также 38 лет.

«Я хочу завершить карьеру вместе с Месси. Мы с Лео уже на протяжении много лет обсуждаем это. У нас может появиться подобный шанс», — приводит слова уругвайского футболиста портал The Touchline на своей странице в социальной сети X.

Месси выступает в составе «Интер Майами» с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Суарес играет за «фламинго» с января 2024 года. Контракт форварда также рассчитан до конца 2025 года.

Материалы по теме
Моуринью назвал Месси футболистом, который больше всех помог ему в развитии как тренеру

Месси с Энрике и игроками «ПСЖ» после матча:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android