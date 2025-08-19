Луис Суарес заявил о желании завершить карьеру одновременно с Лионелем Месси

38-летний форвард «Интер Майами» Луис Суарес сообщил о желании закончить карьеру футболиста одновременно с нападающим «фламинго» Лионелем Месси, которому на текущий момент также 38 лет.

«Я хочу завершить карьеру вместе с Месси. Мы с Лео уже на протяжении много лет обсуждаем это. У нас может появиться подобный шанс», — приводит слова уругвайского футболиста портал The Touchline на своей странице в социальной сети X.

Месси выступает в составе «Интер Майами» с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Суарес играет за «фламинго» с января 2024 года. Контракт форварда также рассчитан до конца 2025 года.

