Пименов рассказал, при каких условиях Станковича могут уволить из «Спартака»

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов предположил, когда из «Спартака» могут уволить главного тренера Деяна Станковича.

«Увольнение Станковича? Тут только руководство решает. Эта ничья против принципиального соперника может немного успокоить. А с другой стороны, «Зенит» играл в меньшинстве и его недожали. Это вызывает вопросы. Здесь всё зависит от руководства «Спартака». Если ещё будут осечки, Станковича уволят. Тренер в этом плане — неблагодарная работа.

Деян стал менее эмоциональным. Может, ему подсказали, что не надо так агрессировать? Игроки-то собраны хорошие, тут надо давать результат. Прошло только пять туров. До зимы есть время всё исправить», — приводит слова Пименова «Комсомольская правда».

«Спартак» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав пять очков после пяти туров. Красно-белые потерпели три поражения в первых семи матчах нового футбольного сезона, включая кубковые встречи.