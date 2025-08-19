Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Тамбов — Металлург Лп. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пименов рассказал, при каких условиях Станковича могут уволить из «Спартака»

Пименов рассказал, при каких условиях Станковича могут уволить из «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов предположил, когда из «Спартака» могут уволить главного тренера Деяна Станковича.

«Увольнение Станковича? Тут только руководство решает. Эта ничья против принципиального соперника может немного успокоить. А с другой стороны, «Зенит» играл в меньшинстве и его недожали. Это вызывает вопросы. Здесь всё зависит от руководства «Спартака». Если ещё будут осечки, Станковича уволят. Тренер в этом плане — неблагодарная работа.

Деян стал менее эмоциональным. Может, ему подсказали, что не надо так агрессировать? Игроки-то собраны хорошие, тут надо давать результат. Прошло только пять туров. До зимы есть время всё исправить», — приводит слова Пименова «Комсомольская правда».

«Спартак» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав пять очков после пяти туров. Красно-белые потерпели три поражения в первых семи матчах нового футбольного сезона, включая кубковые встречи.

Материалы по теме
Титов — о «Спартаке»: отставке Станковича не удивлюсь. Но повторю вопрос: кто вместо?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android