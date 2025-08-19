Скидки
Гари Невилл рассказал, кто станет чемпионом Англии в сезоне-2025/2026

Бывший защитник и капитан «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл дал прогноз относительно победителя английской Премьер-лиги — 2025/2026.

«Я выбрал бы «Арсенал» — просто из упрямства, но на самом деле я считаю, что чемпионом станет «Манчестер Сити», — приводит слова Невилла Sky Sports.

В 1-м туре нынешнего розыгрыша высшего дивизиона английского первенства «Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» (4:0), «Арсенал» переиграл «Манчестер Юнайтед» (1:0). В следующем туре «горожане сыграют дома с «Тоттенхэм Хотспур» 23 августа, «канониры» в тот же день на своём поле примут «Лидс Юнайтед».

