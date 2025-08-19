Рашфорд считает, что Ямаль сопоставим с Роналдо по уровню влияния на игру

Крайний нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд поделился мнением об игровом уровне 18-летнего вингера сине-гранатовых Ламина Ямаля, сравнив его с бывшим форвардом мадридского «Реала» Роналдо.

«Он самый талантливый футболист своего возраста, с которым я когда-либо играл. Не выступал ни с кем и не видел никого, кто мог бы сравниться с ним по влиянию на ход матчей. Может быть, Роналдо Назарио… Невероятно, что Ламин оказывает такое влияние на поле в столь юном возрасте и делает это на постоянной основе. Его ждёт долгая карьера, и я надеюсь, что он сохранит свой уровень и даже станет лучше», — приводит слова Рашфорда Sport.es.

В составе основной команды «Барселоны» Ямаль сыграл 107 матчей во всех соревнованиях, где забил 26 голов и сделал 35 результативных пасов. Роналдо принял участие в 177 матчах за «Реал» во всех турнирах, в которых он отметился 104 голами и 34 результативными передачами.

