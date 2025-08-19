Сергей Пиняев рассказал, почему отказал ЦСКА и остался в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев ответил на вопрос о возможном переходе в ЦСКА. Ранее «Чемпионат» сообщал, что армейцы активировали опцию выкупа за Пиняева за 900 млн рублей, что равняется сумме отступных за игрока, однако футболист отказался переходить в ЦСКА.

— Не можем не спросить. Всех фанатов волновала история, когда ЦСКА активировал опцию твоего выкупа. Решение зависело только от тебя. Что ты в этом момент думал. Были ли мысли, что ты будешь не в «Локомотиве»?

— Ну вы же видите. Всё хорошо, что хорошо заканчивается. Потому зачем об этом говорить, если я сейчас в статусе футболиста «Локомотива» даю это интервью? Поэтому вопросы излишни, я думаю, на эту тему.

Я принимал решение. Чувствовал, что мне комфортно в «Локомотиве». Чувствую, что могу быть полезен, приносить пользу, помогать бороться за цели команды.

— Есть мнение, что из ЦСКА сложнее уехать в Европу, нежели из «Локомотива».

— Разницы, помимо будущей цены, нет. Не вижу смысла об этом говорить. В «Локомотив» не приходили предложения от европейских клубов. Я остался не из-за мысли о том, откуда лучше уехать в Европу. Хочу приносить пользу «Локомотиву». На данный момент я это чувствую, — передаёт слова Пиняева корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов с мероприятия Fonbase.

Самые титулованные футбольные клубы России: