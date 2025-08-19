Леандро Троссард подпишет новый контракт с «Арсеналом» — The Athletic

Форвард лондонского «Арсенала» Леандро Троссард близок к подписанию нового соглашения со своим нынешним клубом. Об этом сообщает The Athletic.

Отмечается, что срок действия трудового договора останется прежним — до лета 2026 года, но зарплата игрока станет ощутимо выше: тем самым лондонцы хотят подчеркнуть важность футболиста для команды.

Троссард выступает в составе «Арсенала» с января 2023 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 10 результативными передачами. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.