Главная Футбол Новости

«ПСЖ» и «Атлетико» борются за нападающего из чемпионата Испании — Оливейра

Аудио-версия:
«ПСЖ», мадридский «Атлетико» и «Тоттенхэм» конкурируют за подписание крайнего нападающего «Реала Сосьедад» Такефусы Кубо. Об этом сообщает журналист Пабло Оливейра в социальной сети X.

По информации источника, у названных клубов есть амбициозные планы, которые способны повлиять на решение 24-летнего футболиста.

Кубо выступает в составе испанского клуба с лета 2022 года. За этот период нападающий принял участие в 138 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

