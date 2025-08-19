«Уфа» объявила о возвращении колумбийского нападающего

25-летний колумбийский нападающий Дилан Ортис вернулся в «Уфу», сообщила пресс-служба клуба.

Срок соглашения не уточняется. Ортис выступал за «Уфу» в сезонах-2021/2022 и 2022/2023 и провёл 42 матча за команду, забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач.

На профессиональном уровне Ортис выступал за колумбийский «Реал Картахена» и хорватский «Славен Белупо». Наибольшую часть карьеры колумбиец провёл в Сербии. В общей сложности в сербской Суперлиге нападающий сыграл 86 матчей, забил 14 мячей и отдал шесть голевых передач.

Ортис выступал за сборную Колумбии U-20 на чемпионате Южной Америки в 2019 году. Также он является обладателем Кубка Флориды 2020 года в составе «Атлетико Насьональ».