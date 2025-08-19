Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак Тамбов — Металлург Лп. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» оценивает Нкунку в € 40 млн, клуб не рассматривает вариант с арендой игрока — CO

«Челси» оценивает Нкунку в € 40 млн, клуб не рассматривает вариант с арендой игрока — CO
Аудио-версия:
Комментарии

«Интер» возобновил интерес к атакующему полузащитнику «Челси» Кристоферу Нкунку после неудачи с подписанием нападающего «Аталанты» Адемолы Лукмана. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, изначально лондонский клуб оценивал французского футболиста в € 45 млн. Однако снизил цену до € 40 млн с целью привлечения потенциальных покупателей. При этом «Челси» не рассматривает варианты с арендой 27-летнего хавбека, за исключением аренды с обязательством выкупа.

Нкунку выступает в составе «Челси» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 62 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Материалы по теме
«Челси» и «Бавария» вступили в переговоры по трансферу Нкунку — Плеттенберг

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android