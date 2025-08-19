«Челси» оценивает Нкунку в € 40 млн, клуб не рассматривает вариант с арендой игрока — CO

«Интер» возобновил интерес к атакующему полузащитнику «Челси» Кристоферу Нкунку после неудачи с подписанием нападающего «Аталанты» Адемолы Лукмана. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, изначально лондонский клуб оценивал французского футболиста в € 45 млн. Однако снизил цену до € 40 млн с целью привлечения потенциальных покупателей. При этом «Челси» не рассматривает варианты с арендой 27-летнего хавбека, за исключением аренды с обязательством выкупа.

Нкунку выступает в составе «Челси» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 62 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

