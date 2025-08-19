РФС организовал тур Кубка России по Ивановской области

Российский футбольный союз организовал тур трофея Fonbet Кубка России по Ивановской области с участием амбассадоров Игоря Семшова, Дмитрия Парфёнова и Маринато Гильерме.

В первый день тура рабочая группа посетила школу-интернат при Николо-Шартомском мужском монастыре, побывала на экскурсии предприятия Шуйские ягоды, а также обошла окрестности местного областного монастыря.

На среду, 20 августа, запланировано посещение и съёмки на ткацкой фабрике, а также пресс-конференция на стадионе «Текстильщика».

Кроме того, 21 августа состоится фотосессия в городских локациях, а также автограф-сессия на стадионе «Текстильщика» перед матчем Fonbet Кубка России пути регионов с «Тверью».