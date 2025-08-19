Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, кто помогал в готовящемся переходе Куэсты в «Спартак»

Стало известно, кто помогал в готовящемся переходе Куэсты в «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Во время переговоров между «Галатасараем» и агентом защитника турецкого клуба Карлоса Куэсты относительно потенциального перехода игрока в «Спартак» в сделку вступили посредники, работавшие над трансфером полузащитника Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» в стан красно-белых. Именно эти посредники начали «налаживать контакты» между «Галатасараем» и «Спартаком». Об этом сообщает журналист Осман Альтунтерим на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, окончательное соглашение по переходу Куэсты в московский клуб включает выплату красно-белыми € 6,5 млн в качестве фиксированной суммы, € 2 млн в виде бонусов и 10% от возможной продажи защитника в будущем. Агент колумбийского футболиста согласовал условия его трудового соглашения.

Подчёркивается: вероятно, Куэста вылетит в Москву в среду, 20 августа.

Материалы по теме
«Спартак» заплатит € 6,5 млн «Галатасараю» за трансфер Куэсты одним платежом — Кючюк

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android