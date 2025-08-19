Стало известно, кто помогал в готовящемся переходе Куэсты в «Спартак»

Во время переговоров между «Галатасараем» и агентом защитника турецкого клуба Карлоса Куэсты относительно потенциального перехода игрока в «Спартак» в сделку вступили посредники, работавшие над трансфером полузащитника Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» в стан красно-белых. Именно эти посредники начали «налаживать контакты» между «Галатасараем» и «Спартаком». Об этом сообщает журналист Осман Альтунтерим на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, окончательное соглашение по переходу Куэсты в московский клуб включает выплату красно-белыми € 6,5 млн в качестве фиксированной суммы, € 2 млн в виде бонусов и 10% от возможной продажи защитника в будущем. Агент колумбийского футболиста согласовал условия его трудового соглашения.

Подчёркивается: вероятно, Куэста вылетит в Москву в среду, 20 августа.

Как появился «Спартак»: